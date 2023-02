Open VLD Laarne trekt met nieuwe naam naar verkiezingen: "Onderscheid tussen nationale en lokale politiek"

"Veel kandidaten op de lijst zullen nog altijd een partijkaart van Open VLD hebben, maar met de naam "Team Burgemeester Laarne-Kalken" hopen we een bredere waaier van mensen te kunnen aanspreken. Voor mensen is het niet altijd duidelijk. De nationale politiek, waar veel over gezegd wordt en die alle dagen in het nieuws is, valt niet altijd te rijmen met hoe wij dagelijks ons beleid voeren. Met de naamswijziging willen we beter communiceren en we denken dat we mensen zo nog meer lokaal kunnen engageren voor onze gemeenschap."