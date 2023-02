Opleiding tot maatschappelijk werker wordt flexibeler aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen

Een maatschappelijk werker helpt mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijkse leven en leert hen daarmee om te gaan. De vraag naar maatschappelijk werkers is de laatste jaren fel gestegen. Volgens het KdG-opleidingshoofd zitten de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis daar zeker voor iets tussen. "We zien dat heel duidelijk bij de OCMW's. Ook heel wat andere sociale organisaties hebben meer mensen nodig. Net als in de bijzondere jeugdzorg", klinkt het. "Er zijn nog steeds veel mensen die maatschappelijk werker willen worden. Over heel Vlaanderen is er een kleine daling van het aantal studenten, maar wij hebben nog altijd een 850-tal studenten in onze opleiding. Maar we zien ook wel dat mensen door de coronacrisis beginnen na te denken over hun job en af en toe van job veranderen."