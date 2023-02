Oudenaarde vervangt alle Chinese veiligheidscamera's op openbare plaatsen

Schepen Dossche liet een inventaris opmaken van de camera's en de bijhorende contracten. Daaruit bleek dat er 5 Chinese gebruikt werden in Oudenaarde. De huurcontracten werden in januari opgezegd en de stad stapte over naar Europese camera's. "Persoonlijk hebben we geen slechte ervaringen met de Chinese, maar we willen toch op zeker spelen en cyberspionage geen kans geven, " legt Dossche uit. "Daarom hebben we besloten ze te vervangen. Het ging om 5 camera's op openbare plaatsen, onder andere op de Markt, en om de nesten van de valken te controleren."