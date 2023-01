Patrick uit Houthulst ontroostbaar nadat brand slaapkamer van verongelukte dochter vernielt: "Dit voelt als haar een tweede keer verliezen"

De brand ontstond vrijdagavond om 19 uur in de woning van Patrick Claeys in Houthulst. Hij was alleen thuis, het brandalarm heeft hem verwittigd. Toen hij de brandweer belde, sloegen de vlammen al door het dak. De brand ontstond in de schouw en vernielde de hele bovenverdieping. Patrick werd onwel, de brandweer heeft hem voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Door de brand is ook de slaapkamer van zijn dochter Sarah volledig vernield. Sarah kwam in 2017 om het leven na een auto-ongeluk. Ze was nog maar 24. "Om Sarah te herdenken werd haar slaapkamer ingericht als herinneringskamer", reageert hij. "De kamer stond vol met foto’s en cadeaus van haar vriendinnen. Ook alles van haar begrafenis was aanwezig. Het was een ode aan haar leven."