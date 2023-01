Paus Franciscus op vredesbezoek in Congo, maar zullen de wapens in het oosten zwijgen?

Rond drie uur vanmiddag is Paus Franciscus geland in Kinshasa, waar hij werd opgewacht door president Félix Tshisekedi. Het is de veertigste reis van de 86-jarige kerkvader en de vijfde naar Afrika. Het bezoek aan Congo was al gepland voor juli vorig jaar, maar toen sukkelde de 86-jarige kerkvader met zijn knie en was de onveiligheid in het oosten van het land te groot. Vandaag is dat er niet beter op geworden, integendeel. Gewapende rebellen maken de provincies Noord-Kivu en Ituri onveilig, dagelijks slaan duizenden mensen op de vlucht en worden hele dorpen uitgemoord. Daarom waagt de Paus zich niet aan een bezoek aan Goma of Beni of Bunia. Hij blijft in Kinshasa en ontmoet er mensen die in het oosten slachtoffer zijn geworden van het geweld.