Peter Gerber stopt als CEO bij Brussels Airlines en stapt over naar concurrent Condor

"Gerber wordt volgend jaar 60 en dat is de leeftijd waarop je als CEO moet stoppen binnen de Lufthansa Group", zegt luchtvaartspecialist Nico Cardone van VRT NWS.

"Gerber had duidelijk nog geen zin in stoppen en is daarom op zoek gegaan naar een andere job. Hij heeft die gevonden bij luchtvaartmaatschappij Condor. Dat is een rechtstreekse concurrent van Lufthansa en daarom moet Gerber met onmiddellijke ingang zijn huidige functie neerleggen."