"Primeur in Vlaanderen": inwoners van Kortrijk kunnen verkeersanalyse van eigen straat online bekijken

"Al twaalf jaar lang houden wij een verkeersanalyse met radartoestellen die we uit het zicht plaatsen", vertelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit). "Het zijn geen snelheidscontroles zoals de politie er doet, maar wij bekijken per straat hoeveel auto's er rijden en hoe snel ze passeren."

"Op die manier krijgen we een idee over de verkeersoverlast in die straat en zo weten we ook of we snelheidsremmende maatregelen moeten treffen. In een vierde van de wijken hebben we al metingen uitgevoerd. Mensen die denken dat er een verkeersproblematiek is in hun straat, kunnen bij ons ook altijd een analyse aanvragen", laat Weydts weten.