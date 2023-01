Privé-detective zou magistraten en politiemensen hebben geschaduwd in opdracht van drugsbaas

De privé-detective werd in september al eens aangehouden. Hij was aanwezig in een loods in Wilrijk, waar cocaïne werd uitgeladen. De man kwam na een tijd weer vrij met een enkelband. Maar intussen is hij dus ook aangehouden in het onderzoek naar Flor Bressers, dat bevestigt het federaal parket. "Hij is aangehouden onder elektronisch toezicht", zegt woordvoerder Eric Van der Sypt.