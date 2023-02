Schilde maakt zich klaar voor paddenoverzet: "Elk dier dat we kunnen overzetten, is er één gewonnen"

Volgens de vrijwilligers van Natuurpunt hebben zulke paddenoverzetten twee belangrijke doelen. “Enerzijds is het belangrijk dat we de dieren redden, want elk dier doet ertoe”, zegt Noens. “Anderzijds is het ook belangrijk voor de tellingen. Zo kunnen we zien hoe het met de dieren staat en wat we eraan kunnen doen. Want het is te merken dat het aantal dieren de laatste jaren in dalende lijn is. We hopen dus op een beter resultaat dit jaar. Elk dier dat we veilig kunnen overzetten, is er één gewonnen.”