Strengere regels in de maak voor politieke advertenties op sociale media

In het kort: het debat en de stemming in het Europees Parlement gaat onder meer over strengere richtlijnen zoals een verbod op politieke reclame voor kinderen jonger dan 16 jaar en over minder data van ons allemaal die adverteerders zouden kunnen gebruiken. Tegen de zomer van 2023 zouden de nieuwe richtlijnen er moeten zijn. En die zouden in werking gaan vlak voor de verkiezingen van 2024.