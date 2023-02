Stadhuis van Brussel kan je voortaan vijf dagen per week bezoeken

Vanaf 1 februari zal je het stadhuis van Brussel, gelegen op de Grote Markt, vijf dagen per week kunnen bezoeken. Dat maakte burgemeester Philippe Close bekend op de gemeenteraad na de verhuis van het stadsbestuur naar Brucity. Volledig leeg zal het stadhuis op de Grote Markt niet zijn. Plechtigheden zoals trouwceremonies, conferenties of protocollaire bezoeken blijven plaatsvinden in het historische gebouw. Al stond op de agenda van de gemeenteraad wel het punt dat het contract voor de geleide bezoeken door visit.brussels afloopt eind januari.

De vraag kwam vanuit de oppositie waarom dat gebeurt. Burgemeester Close gaf meteen aan dat het aantal bezoeken net uitgebreid wordt. Visit.brussels organiseerde enkel bezoeken op woensdag en zondag. Nu zal het stadhuis, als een soort museum, vijf dagen per week te bezoeken zijn. De organisatie komt in handen van Brussels Major Events (BME), de evenementeninstantie van de stad.

"De bezoeken gaan nog steeds plaatsvinden, met dezelfde teams, maar nu wel onder contract van BME en de stad", geeft Close aan. "Het is zoals het Beursgebouw: 99 procent van de mensen hebben het nog niet gezien. Terwijl het juweeltjes zijn waar we zeer trots op zijn."

In een eerste fase van februari tot september wordt de organisatie van de bezoeken en de belasting van het gebouw uitgetest. In een tweede fase vanaf september komen er nieuwe audiogidsen om het bezoek te optimaliseren.