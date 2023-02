Stal met honderden varkens in Meulebeke vat vuur

De brand ontstond maandagavond om 22 uur in de Krinkelstraat in Meulebeke. Verschillende brandweerkorpsen uit Ingelmunster, Pittem, Meulebeke, Tielt en Roeselare snelden ter plaatse om de brand onder controle te krijgen.

De eigenaar probeerde wellicht zelf eerst de brand te blussen, want hij liep tweedegraadsbrandwonden op en moest naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoeveel varkens in de brand zijn gebleven. Er zaten er alleszins honderden in de stal. De brandweer heeft nog tot diep in de nacht geblust.