Steekpartij in metro Schuman: dader staat niet bekend als extremist bij politie, wel bekend voor andere feiten

Het is nog niet duidelijk wat de man heeft bezield die gisteravond drie mensen heeft neergestoken in metrostation Schuman in Brussel. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De verdachte is een man van 30 en kon snel ingerekend worden. Het Brusselse parket zal vandaag communiceren over de feiten en het verdere onderzoek.