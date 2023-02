Ternat stelt nieuw mobiliteitsplan voor: "Onze gemeente moet veiliger worden"

"We willen het in onze gemeente veiliger maken voor fietsers en voetgangers. En waar het mogelijk is, willen we een betere doorstroming van het verkeer", zegt schepen voor Mobiliteit Gunter Desmet (CD&V). "We gaan een zone 30 invoeren in woonstraten waar er geen voetpaden liggen, en zo zijn er toch wel wat straten in Ternat. We gaan ook de schoolomgevingen veiliger maken en zorgen voor een beter parkeerbeleid en beter openbaar vervoer."