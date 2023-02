Tineke Van hooland is de nieuwe voorzitter van AZ Oudenaarde

Van hooland beseft dat ze op een moeilijk moment de fakkel overneemt. "Door de motie van wantrouwen kunnen we niet ontkennen dat er momenteel een crisis heerst. Het vertrouwen tussen de verschillende partijen en stakeholders dient herwonnen te worden in het belang van voortbestaan van ons ziekenhuis, van het personeel en van de patiënten. Ik zal hiervoor in gesprek gaan met alle belanghebbenden in het ziekenhuis.”