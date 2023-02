Na forse prijsstijging toltarieven: zo veel duurder is een autorit naar deze 10 Franse steden geworden

Sinds deze maand zijn de toltarieven op de Franse snelwegen fors gestegen. Gemiddeld betaal je nu 4,75 procent meer. Hoeveel duurder is een autorit naar pakweg Parijs, Nice of Bordeaux geworden? Mobiliteitsorganisatie VAB berekende hoeveel tol (of "péage" in de volksmond) je moet betalen voor een autorit vanuit Brussel naar 1 van deze 10 Franse steden.