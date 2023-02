Treinen rijden weer normaal tussen Lichtervelde en Kortrijk

Iets na middernacht zijn de twee treinsporen tussen Kortrijk en Lichtervelde weer vrijgegeven. Het traject was onderbroken na een aanrijding met een fietser maandagnamiddag op de overweg in de Rozebeekstraat in Lendelede. De 60 passagiers werden geëvacueerd en met een bus overgebracht naar het station van Kortrijk.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel werkte de signalisatie op de overweg correct en waren de slagbomen naar beneden. Een verkeersdeskundige onderzoekt nu de precieze omstandigheden van het ongeval.