Trouwring van Ann met as van overleden echtgenoot teruggevonden in Antwerpen: "Schitterend, ik ben ongelofelijk blij"

Na allerlei oproepen in verschillende media, liet een eerlijke vinder weten dat hij de ring heeft gevonden. "Ik was de moed al verloren, maar het is schitterend. Een man heeft de ring gevonden op de Turnhoutsebaan. Meer weet ik zelf ook nog niet, want we hebben elkaar enkel nog maar gesproken via sociale media", vertelt Ann. "Ik had hem gevraagd om een foto te sturen en toen zag ik duidelijk dat het mijn ring was."