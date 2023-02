Twee honden overleden na wandeling langs Dijlepad in Boortmeerbeek: "Mogelijk vergiftigd" 

"Bij de tweede hond is er nog een onderzoek gaande, maar we willen dat niet afwachten en nu al de mensen waarschuwen en zeggen dat ze heel voorzichtig moeten zijn als ze daar met hun hond gaan wandelen. Ze moeten vooral kijken naar wat de honden precies opeten. Door de aard van de vergiftiging is het zo dat ze pas later klachten beginnen krijgen en dan is het natuurlijk te laat. Vandaar onze waarschuwing", besluit Hans Crol.