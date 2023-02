Twee broers naar ziekenhuis door CO-vergiftiging in Waregem

De twee bejaarde broers wonen in een rijhuis in de Fabrieksstraat in Waregem en moesten deze ochtend naar het ziekenhuis gebracht met een CO-intoxicatie. Eén van hen was bewusteloos geraakt, de andere persoon had hoofdpijn en voelde zich draaierig. Beiden zijn intussen aan de beterhand. Volgens de brandweer is de houtkachel de oorzaak.

De brandweer heeft een CO-waarde van 60 ppm in de woning gemeten. Met een dergelijke concentratie aan CO in de lucht, duurt het hooguit een halfuur voor de eerste symptomen van een intoxicatie zich beginnen voordoen.

CO is een kleur- en geurloos gas. De brandweer roept iedereen op om zeker ook een CO-meter te plaatsen.