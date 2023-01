Opnieuw honderdduizenden Fransen op straat tijdens tweede actiedag tegen geplande pensioenhervorming

De organiserende vakbonden zeggen dat er meer betogers op de been zijn dan tijdens de eerste actiedag op 19 januari. In Parijs alleen zouden er 500.000 mensen op straat zijn. In totaal zouden er volgens de vakbonden zo'n 2 miljoen betogers zijn.

De politie verwacht in totaal 1,2 miljoen betogers, en in Parijs 100.000. In andere steden liggen de eerste cijfers van de politie iets hoger dan op 19 januari: 14.000 in Rouen (tegenover 13.000), 12.000 in Le Havre (tegenover 11.000) en 28.000 in Nantes (tegenover 25.000).

Op de eerste actiedag werden ook al behoorlijk hoge cijfers genoteerd: 400.000 betogers in Parijs en zo'n 2 miljoen in heel het land, volgens de organisatoren. De overheid hield het op respectievelijk 80.000 en 1,2 miljoen.