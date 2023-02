UHasselt ontwikkelt platform over darmkanker: "Wat voor corona kon, moet voor darmkanker ook kunnen"

"In de eerste plaats willen we bestaande data samenbrengen in een platform en de informatie uit die data op een toegankelijke manier visualiseren", zegt Christel Faes, professor Statistiek aan de UHasselt. "In de tweede plaats willen we zelf data verzamelen. Bijvoorbeeld: Waarom nemen burgers wel of niet deel aan het bevolkingsonderzoek over de screening naar darmkanker? Tot slot willen we ook een aantal onderzoeksvragen beantwoorden over darmkanker en darmkankerscreening."