Veldschool Dentergem verrast directeur Karen op dag van de directeur: "Positieve vrouw die de school doet openbloeien"

De Veldschool in Dentergem is een kleine maar fijne kleuter- en lagere school midden in het groen. Sinds drie jaar staat directeur Karen De Winter aan het roer. De leerkrachten en 120 leerlingen willen haar vandaag extra in de bloemetjes zetten omdat Karen voor hen het verschil maakt.

"Een warme, ondernemende en positieve vrouw die zich naast en niet boven de anderen zet". Het zijn maar een paar van de vele complimenten die haar richting uitkomen. "Ik ben zelf 17 jaar kleuterjuf geweest in Doomkerke en had daar een fantastische directeur als voorbeeld", zegt Karen De Winter.

"Het is niet altijd de meest evidente job. Het is met vallen en opstaan. Je moet beslissingen nemen, slecht nieuws brengen en je kan niet voor iedereen goed doen. Ik probeer er steeds het positieve uit te halen, ookal heb ik zelf eens een mindere dag. Het belangrijkste voor mij als directeur is dat ik mijn eigenheid niet verlies."