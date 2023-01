Versnelde opleiding door hoge nood aan vrachtwagenchauffeurs: 1.400 openstaande vacatures in Oost-Vlaanderen 

Bij Snel Logistics Solutions in Deinze, een bedrijf dat gespecialiseerd is in transport en logistiek, werd vanmorgen een nieuwe, snelle opleiding tot vrachtwagenchauffeur voorgesteld. "Vzw Scholing, dat verbonden is aan Febetra, startte het traject een paar jaar geleden op in Limburg", zegt Bart Bruneel van VDAB Oost-Vlaanderen. "Nu breidt het uit naar andere provincies, en Oost-Vlaanderen is de eerste in de rij."