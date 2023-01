"We dachten dat ze enkel tandpijn had": Oekraïense beer Sandra bevalt van drie welpjes in dierenpark Zonnegloed 

Vorig jaar werden beer Sandra en haar broer Tishka gered uit hun gebombardeerde dierentuin in Kiev en overgebracht naar de Zonnegloed in Oostvleteren. In januari maakten haar verzorgers zich ernstige zorgen over haar tandpijn. Het zou gaan om een dure en ingrijpende operatie. Daarom zamelde De Zonnegloed begin januari 3.500 euro via een crowdfunding.

Dat de verzorgers drie welpjes zouden ontdekken bij de voorbereidingen van de operatie had niemand zien aankomen. "Bij een beer is het heel moeilijk om te zien of ze zwanger is. De pups zijn ook heel klein als ze geboren worden. We kregen ze hier zes maanden geleden, dus we gingen ervan uit dat ze niet zwanger was. Ze zat namelijk al die maanden samen met haar gecastreerde broer", zegt Karel Ackaert van De Zonnegloed.