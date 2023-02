Wielerploeg Jumbo-Visma rolt voedingsapp uit voor het grote publiek

En dat succes, dat trekt de aandacht van andere teams. Nu de app de markt op gaat zou er al interesse zijn bij Manchester United, en dichter bij huis toonde ook Oud-Heverlee Leuven zich kandidaat. Dat dat voetballers zijn en geen wielrenners, hoeft volgens Koens geen probleem te zijn. "Een gepersonaliseerd plan opstellen is sowieso een moeilijke en complexe opgave, of het nu voor wielrenners of voor voetballers is. Maar wij zijn ook de enige ploeg waar er een volledig IT-team mee bezig is."