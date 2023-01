Vorig jaar kwamen er 104.000 inwoners bij in België (en dat komt vooral door de Oekraïense vluchtelingen)

Hoeveel zielen telt ons land, en hoe sterk is dat aantal in 2022 gegroeid? Dat weten we pas in juni zeker, wanneer de officiële bevolkingsstatistiek bekend gemaakt wordt. Maar vandaag publiceerden Statbel en het Federaal Planbureau al een voorlopige oefening. Daaruit blijkt dat er in 2022 104.000 inwoners bij kwamen in ons land.