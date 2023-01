Nieuwe zoekactie naar vermiste vrouw in Zenne: "Hopen haar vandaag te vinden"

"We hopen vandaag oprecht het meisje terug te vinden. Dat zou vooral voor de familie, die we gisteren ontmoet hebben, een heel belangrijk punt zijn. Dat kun je je wel voorstellen", zegt Remue.



De vrouw uit Eppegem kwam zaterdagnacht met haar fiets in de Zenne terecht. Getuigen zagen het gebeuren langs het jaagpad in Zemst.

De afgelopen dagen leverden eerdere zoekacties niets op. Rond 9 uur vandaag zijn de Cel Vermiste Personen en de politie opnieuw beginnen te zoeken met onder meer de hulp van een helikopter.