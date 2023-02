Zwaar vervuild terrein waar kluizenaar woont in Spiere-Helkijn wordt opgeruimd

De gemeente kon onlangs achterhalen dat het terrein eigendom is van de Vlaamse Waterweg en bracht de instelling op de hoogte. Het heeft nu een schoonmaakbedrijf ingeschakeld. De gemeente en de Vlaamse Waterweg willen binnenkort ook naar de vrederechter stappen om de kluizenaar te verplichten om te verhuizen. "We doen dat ook in het belang van de man zelf", zegt burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester) van Spiere-Helkijn. "Hij is al 78 en dan valt het toch niet te verantwoorden dat hij daar tussen al dat vuilnis leeft. Er is intussen al een rattenplaag uitgebroken. Blijkbaar heeft hij een eigendom met een woning in een deelgemeente van Peruwelz, in Henegouwen. Die woning is ook bouwvallig, maar zelfs daar is hij beter af dan in die caravan."