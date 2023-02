102-jarige Lea geeft nog altijd turnles in Sint-Niklaas

Volgende week maandag wordt turnlerares Lea Collier 102 jaar. En ondanks haar leeftijd, is ze nog altijd fit en geeft ze ook nog altijd turnles. Dat doet ze in woonzorgcentrum Hofstede, waar ze woont. Ze is daar de oudste bewoonster. Elke maand geeft Lea turnles aan haar medebewoners van het woonzorgcentrum. "Het is begonnen toen de ergotherapeut hier plots even geen turnles kon geven", vertelt Lea. "En toen hebben ze mij gevraagd om in te springen. En de medebewoners waren enthousiast over mijn oefeningen. Ik vertel er ook altijd bij waarvoor de oefeningen dienen, bijvoorbeeld om onze gewrichten soepel te houden."