400 gezinnen in Waregem krijgen vraag van kinderdagverblijf om kinderen halve dag minder te brengen

"Er zijn altijd wel wat kinderen ziek", vertelt directeur Tom Braet. "Wij plannen dus een of twee kinderen meer in, zodat we elke dag toch achttien kinderen zouden hebben. Soms is er eens geen enkel kind ziek en dan zitten we wel met twintig kinderen, wat dus niet mag. Dat is wel uitzonderlijk, want gemiddeld gezien per jaar hebben wij een bezettingsgraad van 95 procent."