Aannemer vernielt deel van Sint-Arnolduspark in Tiegem: "Aanslag op de biodiversiteit"

"De aannemer heeft ook bomen gekapt, maar wij vragen ons af of hij wel een kapvergunning had. Ik verwijt die aannemer eigenlijk niks. Hij voerde ook alleen maar een opdracht uit. Het vreemde is dat je voor zo'n opdracht een aanvraag moet doen bij het stadsbestuur of bij het Agentschap Natuur en bos, maar niemand weet van iets."

"We mogen niet zeggen wie we verdenken om de opdracht gegeven te hebben, want de zaak zal nog voor de rechtbank komen. De Natuurinspectie is langs geweest en zij hebben klacht ingediend. Hopelijk vindt de rechter de zaak groot genoeg om de daders te vervolgen."