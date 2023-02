Antwerpse advocate wint fotowedstrijd met foto van kauw: "Gewonde vogel werd onze kantoorvriend"

"Op een gegeven moment hebben we het jonge gewonde dier gevonden op het terras. Ik heb hem samen met mijn man, die vogelliefhebber is, binnengehaald en verzorgd", vertelt Anke. Kauwen staan erom bekend dat het intelligente vogels zijn die ook behoorlijk tam kunnen worden als ze op jonge leeftijd in contact komen met mensen. En dat was ook hier het geval. "Het dier werd heel aanhankelijk. Overdag zat hij buiten, maar 's avonds tikte hij op het raam en wou hij graag binnen. Het was heel leuk om het gedrag en de vogel te leren kennen. Ze zijn heel verstandig en grappig. Ze durven al eens deugenieterij uithalen."