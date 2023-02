Assisenproces rond moord op Aalsters oud-burgemeester Ilse Uyttersprot start op 2 juni

Begin oktober vorig jaar besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling al om de ex-vriend van Ilse Uyttersprot door te verwijzen naar het Hof van Assisen. En nu is er ook een datum vastgelegd wanneer dat assisenproces zal beginnen: op vrijdag 2 juni. Vanaf dan staat de ex-vriend van Uyttersprot terecht voor de moord. Hoe lang het proces zal duren en hoeveel getuigen er opgeroepen worden, is nog niet duidelijk.

Ilse Uyytersprot werd op 4 augustus 2020 gewelddadig om het leven gebracht in het huis van haar ex-vriend, met wie ze toen enkele maanden een relatie had. De man gaf zichzelf daarna aan bij de politie. Agenten gingen meteen naar het huis in het centrum van Aalst. Daar vonden ze het levenloze lichaam van Uyttersprot.



Later bleek dat verschillende ex-partners van de man eerder ook al een klacht tegen hem hadden ingediend voor partnergeweld.



Ilse Uyttersprot was 53 jaar. Ze was burgemeester van Aalst van 2007 tot 2012.