Belangrijkste rentetarief in VS is voor achtste keer op rij verhoogd

De inflatie lijkt intussen stilaan over haar piek heen. In december lagen de prijzen van consumptieproducten nog 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Voorts vertraagt de economische groei. Dat zijn signalen dat de agressieve renteverhogingen van de voorbije maanden hun vruchten afwerpen.

Toch zijn er weinigen die geloven dat het einde van de renteverhogingen al in zicht is. De inflatiedoelstelling bedraagt immers 2 procent. De verwachting is dat het rentetarief boven de 5 procent zal gaan en daar een tijd boven zal blijven. Op de financiële markten zal dan ook vooral gelet worden op eventuele opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell over toekomstige rentestappen tijdens zijn toelichting bij het rentebesluit.

Donderdag komt de Europese Centrale Bank (ECB) ook met een rentebesluit. Hier wordt een verhoging met 50 basispunten verwacht.