Na bodyshaming prinses Amalia: waarom het geen goed idee is opmerkingen te maken over het gewicht van je (klein)kinderen

An Vandeputte geeft in "Wijs" enkele tips over hoe je wel kan omgaan met een kind met ongezonde eetgewoontes. "Moedig een gezonde levensstijl aan die niet gefocust is op calorieën, maar op goede eetgewoontes, beweging en slaapgewoontes. Leer je kind om zorgzaam te zijn voor zijn eigen lichaam."

En wat als je toch denkt hulp nodig te hebben? "Dan is de huisarts of de kinderarts je eerste aanspreekpunt. Hij kan een grondige analyse maken van de gezondheid van je kind. Het overgewicht moet niet aan te veel boterhammen met choco liggen. Misschien is er een onderliggend medisch probleem. Je huisarts zal dan oordelen of de hulp van een meer gespecialiseerd team aangewezen is."