Bijna 600 klachten ingediend in Brussel voor verkrachting in 2021: "Cijfers zijn zorgwekkend"

Voorlopig valt niet te achterhalen of #BalanceTonBar-beweging een invloed heeft gehad op het aantal aangiftes, gezien de beweging pas in oktober 2021 is gestart nadat een onderzoek werd geopend naar feiten van verkrachting en aanranding door een barman van café Waff in Elsene. Op de Instagrampagina van Balance Ton Bar kwam een vloedgolf aan getuigenissen van vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel geweld in het uitgaansleven in Brussel.