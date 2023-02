Binnenkort enkel plaatselijk verkeer welkom in Lissewege

"Een verregaande, maar nodige maatregel", klinkt het bij burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V). De afgelopen jaren stelden we vast dat de dorpskern van Lissewege, een polderdorp in Brugge, gebruikt wordt door sluipverkeer. "Het zijn zowel auto's en vrachtwagens die via Lissewege rijden om sneller in het Brugse centrum of Dudzele te geraken", zegt De fauw.

Om de verkeersdrukte in Lissewege-dorp te verminderen, heeft de gemeenteraad beslist om er enkel plaatselijk verkeer toe te laten. "Aan alle toegangswegen komt een bord met "uitgezonderd plaatselijk verkeer". Wie doorrijdt, riskeert een boete", vertelt De fauw, "alleen wie in Lissewege moet zijn, mag er dus rijden."