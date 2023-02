Boeing levert allerlaatste 747, Queen of the Skies

Met de levering van het 1.574e exemplaar van de 747 valt het doek over een iconisch vliegtuig, ook wel 'Queen of the Skies' genoemd. De geschiedenis ervan gaat meer dan een halve eeuw terug. Eind september 1968 rolde de eerste 747 uit de fabriek, en in februari 1969 vond de eerste testvlucht plaats. De eerste vlucht met passagiers, voor de Amerikaanse maatschappij Pan Am, volgde op 22 januari 1970, van New York naar Londen.

De Boeing 747 was op dat moment het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, met vier motoren, en het was ook het eerste passagiersvliegtuig met twee gangpaden. De 747 werd van bij het begin ontwikkeld met een tweede rol in het achterhoofd: die van vrachtvliegtuig. Om vracht via een openzwaaiende neus te kunnen inladen, schoven de ontwerpers de cockpit naar achter en dus ook naar boven, en zo kreeg de jumbojet zijn kenmerkende bult vooraan.