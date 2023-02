Brand in slaapkamer vernielt bovenverdieping van huis in Moorsele

Rond half negen kwam de oproep binnen bij de Hulpverleningszone Fluvia. De brand was op dat moment niet uitslaand, maar het vuur had wel al voor veel schade gezorgd aan de bovenverdieping. "De bewoonster was op dat moment niet meer in de slaapkamer", vertelt Dirk Vens van de Hulpverleningszone Fluvia.

"We hadden het vuur vrij snel onder controle, maar de bovenverdieping is grotendeels vernield. De brand is ontstaan in de slaapkamer van het koppel. Over de oorzaak kan ik me niet uitspreken."