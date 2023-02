Man die vermoedelijk brandjes stichtte in eigen appartementsgebouw in Antwerpen aangehouden

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 39-jarige man aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting in het appartementsgebouw waar hij woont. Dat gebouw heeft ingangen in de Volkstraat en de Geuzenstraat in Antwerpen. Er zijn in totaal 14 appartementen en studio's.

Maandagavond was de man door een medebewoner betrapt in de kelder met zware brandwonden aan de handen. Hij zou geprobeerd hebben om een prop papier in brand te steken. In de weken ervoor had de politie al vier meldingen gekregen van brandstichtingen in hetzelfde gebouw.