Centrum van Mol wordt groener met meer plaats voor ontmoeting en horeca

"Het is een ambitieus plan", zegt schepen van Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V). "De vergroening van het centrum en de beleving daar moeten een aanzuigeffect hebben. Je zal door het centrum kunnen wandelen en fietsen zonder dat er auto's zijn. Dat wordt heel belangrijk naar de toekomst toe. Door in te zetten op beleving en genieten, kunnen we onze horeca en handelaars een hart onder de riem steken. Zo kunnen die genoeg omzet draaien en openblijven."