Correcties en aanvullingen februari

In het Journaal van 11 februari werd een reportage getoond over het aantal werkende Oekraïners in Vlaanderen. Daarin werd, op basis van cijfers van het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, gezegd dat in Nederland (begin november) 80 procent van de Oekraïners werkt. In dat cijfer zitten echter dubbeltellingen en Oekraïners die inmiddels gestopt zijn met werken. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek stelde daarom het aantal werkende Oekraïners bij tot 46 procent.

