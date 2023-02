Crèche Babilou in Kraainem mag na twee maanden opnieuw open: “Geen gevaar voor de kinderen”

Het Agentschap Opgroeien besloot na een klacht om de crèche vanaf 2 december vorig jaar te sluiten. “We maakten ons ernstige zorgen over de veiligheid van de kinderen en vroegen ons af of het wel een gezonde omgeving is”, zegt Nele Wouters van het Agentschap. “Het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling heeft intussen een risico-inschatting gedaan bij de opvang. Op basis van hun advies en de informatie die we hebben, zien we geen reden meer om die schorsing langer aan te houden. Er zijn wel wat voorwaarden die moeten vervuld worden en blijven.” De crèche zal wel nog verder worden opgevolgd.