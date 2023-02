Eigenaars uitgebrande nachtclub Madame Moustache in Brussel hopen op heropening eind december: "De goesting is er, het geld niet"

Hoewel er in het begin wat onduidelijkheid over bestond, is het wel degelijk de bedoeling dat er weldra opnieuw gedanst wordt in Madame Moustache. “Maar daar zijn we nog lang niet”, zegt de uitbaatster. “We moeten een nieuwe bar installeren, een nieuw dak leggen, de muren opnieuw optrekken, een nieuwe licht- en geluidsinstallatie voorzien,... . Eigenlijk moeten we nog zo goed als alles doen. Momenteel zijn we volop bezig met alle berekeningen, maar we schatten dat de kosten zullen oplopen tot zo’n 900.000 euro."