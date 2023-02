Mergelgroeven in Riemst deels opgevuld met schuimbeton na wegverzakking

"Het probleem dat zich nu heeft voorgedaan is een waterlek in een van de oude gietijzeren buizen van de waterleiding", zegt burgemeester Vos. "Als gietijzeren waterleidingen in een normale straat barsten vertonen, zal het water naar boven spuiten uit het wegdek. Hier zie je het lek niet. Het water gaat richting de groeven, en dat veroorzaakt een ondergrondse holte die wegspoelt richting de groeven. Gelukkig is de verzakking gebeurd toen er geen mensen in de buurt waren. We zijn al lang aan het aandringen bij de Watergroep om de waterleidingen in orde te maken. Het goede nieuws is dat vanaf maart alle oude waterleidingen boven de mergelgroeven zullen worden vervangen in 4 straten in Zussen."