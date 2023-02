Deze week tijdelijke jacht op damherten en reeën in Drongengoedbos in Aalter

Om de overpopulatie aan damherten en reeën aan te pakken, wordt er in het Drongengoed deze week actief gejaagd op de dieren. Het zijn jagers uit de regio die dat doen. Ze jagen ’s morgens en ’s avonds, telkens 3 uur lang. Ondertussen zijn er al 15 dieren afgeschoten.

Het Drongengoed in Aalter blijft wel gewoon open voor bezoekers, want er wordt enkel gejaagd in het militaire domein van het bos. En daar mogen bezoekers niet komen. De jagers zijn ook extra voorzichtig. "Ze schieten vanaf hoge stoelen die in het bos staan", zegt Griet Buysse van Natuur en Bos. "Die stoelen zijn ongeveer 2 meter hoog. Daardoor schieten de jagers altijd naar beneden, en dat is veiliger. Ze schieten ook op momenten dat het minder druk is in het natuurgebied. Toch is aan de jagers gevraagd om extra goed uit te kijken of er geen wandelaars in de buurt zijn."