Amerikaanse psycholoog Dr. Phil stopt na 21 jaar met zijn dagelijkse talkshow

De tv-carrière van Dr. Phil werd gelanceerd in "The Oprah Winfrey show", waar hij in de jaren 90 een aantal keren werd opgevoerd als expert. In 2002 kreeg hij dan zijn eigen talkshow. Hij heeft zo'n 4.000 afleveringen opgenomen met zo'n 20.000 gasten. Hij kreeg brieven van 5 miljoen mensen. Op dit moment kijken nog ongeveer zo'n 2 miljoen mensen naar de show. Daarmee is het nog altijd een van de meest bekeken talkshows in de Verenigde Staten. De show is bij ons te zien op Play 7.