Eigenaar van KMSK Deinze neemt Spaanse vierdeklasser Juventud Torremolinos over

ACA Football Partners, eigenaar van voetbalclub KMSK Deinze, heeft Juventud Torremolinos overgenomen. De Spaanse club is de 2de ploeg in het zogenaamde multi-club ownership model van ACA Football Partners. Deinze blijft wel de centrale club in het project. Bedoeling is om spelers van Deinze ervaring en speelminuten te laten opdoen in de andere club om hen klaar te stomen bij hun terugkeer naar het eerste elftal van Deinze.