Voorstel van Europees groene industrieplan van 250 miljard euro wordt kritisch onthaald door veel lidstaten

De afgelopen zomer heeft de Verenigde Staten een serieuze inhaalbeweging gemaakt met de Inflation Reduction Act van Joe Biden. De Amerikaanse president beloofde om 300 tot 400 miljard dollar subsidies en belastingvoordelen voor bedrijven te creëren om bedrijven in de VS te laten investeren in de groene en duurzame technologie.

"Dat heeft Europa wakker geschud. Al die voordelen gelden voor bedrijven die in Amerika investeren. Europese bedrijven dreigen benadeeld te worden. Meer zelfs, de Amerikanen lokken de Europese bedrijven weg om te investeren die ze in Europa zouden doen, in de VS te doen. Bovendien hebben de Europese bedrijven het nadeel van de dure energieprijzen, die je in de VS niet hebt. Dan dreigt Europa met lege handen achter te blijven", zegt Rob Heirbaut.



De 250 miljard euro voor het Europese Green Deal Industrial Plan dat vandaag is voorgesteld, is eigenlijk geld dat Europa eerder al had uitgetrokken voor het coronaherstelfonds om Europa te doen herstellen na de pandemie. "In dat fonds zaten subsidies die al naar de lidstaten zijn gegaan, maar ook een groot aantal leningen voor ongeveer 230 miljard. Daarnaast is er 20 miljard nieuw geld vrijgemaakt."



De meeste landen hebben geen gebruik gemaakt van die leningen, omdat ze goedkoper geld kunnen lenen dan wanneer men geld zou lenen uit dat fonds.